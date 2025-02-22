"ستكون صعبة".. صلاح يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث نجم منتخب مصر وليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للفريق: "المباراة في ملعب مانشستر سيتي ستكون صعبة بالإضافة لامتلاكهم لاعبين ذوي خبرة".

وأضاف: "لذا علينا أن نحافظ على هدوئنا ونحاول تحقيق الانتصار ضد السيتي".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد 23 فبراير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء، وينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.

ترتيب الليفر والسيتي في الدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.