"سنحاول الفوز".. محمد صلاح يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، مشيرا إلى أنها ستكون صعبة.

وقال محمد صلاح في حوار أجراه عبر الموقع الرسمي لليفربول: "ستكون مباراة صعبة. سنلعب ضد مانشستر سيتي خارج ملعبنا لذا سيكونون دائمًا المرشحون للفوز على أرضهم، لكننا سنذهب إلى هناك ونحاول الفوز، سيظل مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي دائمًا. لديهم أحد أعظم المدربين على الإطلاق ولديهم لاعبون رائعون، لقد لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة وفازوا بكل شيء في النادي. سيظلون دائمًا فريقًا قويًا ويمكنهم دائمًا الفوز في أي مباراة في أي وقت".

وأضاف: "لذا، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية. إنهم يتمتعون بميزة اللعب على أرضهم ولديهم لاعبون يتمتعون بالخبرة أيضًا، لذلك نحتاج فقط إلى التحلي بالهدوء ومحاولة الفوز، مواصلة رفع مستوى أدائه رغم بلوغي 32 عاماً؟ إنه أمر ممتع ومختلف ولكنني أراه بطريقة مختلفة الآن. لقد اكتسبت خبرة أكبر".

وأوضح: "عندما تكون أحد اللاعبين الكبار في المجموعة، يتعين عليك أن تهتم ليس فقط بالملعب. في الماضي، عندما أتيت إلى هنا في العام الأول، ربما كنت أفكر فقط في الملعب واللعب، وليس في اللاعبين، لكن الآن، على سبيل المثال، كنت في الطابق السفلي مبكرًا وجاء فيرجيل، وكنا نتحدث فقط عن النتيجة ضد أستون فيلا، وأننا لسنا سعداء وما يمكننا تحسينه وما يمكننا تغييره. لذا، تتغير الأشياء مع مرور الوقت".

وواصل: "أعمل على جسدي كل يوم تقريبًا وأعمل أيضًا على المستوى العقلي، للبقاء مركزًا وهادئًا، أعتقد أنني أحاول دراسة أسلوب لعبهم أكثر وليس أسلوبي فقط. في الماضي، أعتقد أنني كنت أعرف أسلوب لعبي فقط وكانوا بحاجة إلى التكيف معي".

واختتم محمد صلاح: "الآن، مع مرور الوقت، وإذا كنت تريد تحسين نفسك، فأنت بحاجة إلى التكيف مع أسلوب لعبهم أيضًا، لذلك أدرس أسلوب لعبهم. أشاهد اللاعبين معظم الوقت عندما يتدربون وعندما يلعبون، أذهب إلى منزلي وأشاهد المباريات أيضًا في بعض الأحيان... أحتاج إلى التكيف مع لعبتهم حتى أتمكن من التحسن في هذا الجزء."

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