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يتخطى ستيفن جيرارد.. محمد صلاح على بعد إنجاز تاريخي ضد مانشستر سيتي

02:17 م السبت 22 فبراير 2025
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
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    المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يولسي زميله السنغالي ساديو مانيه بعد طرده خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الاخير بخماسية نظيفة. 9 ايلول/سبتمبر 2017
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    ارني سلوت ومحمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

يسعى المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لكسر رقم ثنائي الريدز السابقين هودجسون وستيفن جيرارد، خلال مباراة مانشستر سيتي، المقرر لها في السابعة والنصف غدا الأحد.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 240 مع الريدز في مرمى أستون فيلا، بالمباراة السابقة، ليصبح على بعد هدف واحد من إجمالي الأهداف التي سجلها هودجسون بين عامي 1926 و1935.

وستكون مشاركة صلاح ضد مانشستر سيتي، رقم 387 له مع ليفربول منذ انضمامه من روما في صيف عام 2017.

ويمتلك محمد صلاح العديد من الأرقام التاريخية ضد مانشستر سيتي، إذ أنه أكثر لاعب مساهمة في الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، برصيد 13 مساهمة (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، وهكذا يصبح على بعد مساهمة وحيدة لكسر رقم أسطورة الريدز ستيفن جيرارد الذي ساهم في 14 هدفا ضد مانشستر سيتي (4 أهداف وعشر تمريرات حاسمة).

ومن جانبه يتطلع ليفربول ليفربول للفوز على مانشستر سيتي في ذهاب وإياب الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة (موسمي 2005-2006 و2015-2016).

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محمد صلاح ستيفن جيرارد ليفربول ومانشستر سيتي ليفربول مانشستر سيتي عمر مرموش
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