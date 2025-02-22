"هدف قاتل".. المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للشباب (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً إلى منافسات كأس العالم للشباب التي ستستضيفها دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025.

وجاء ذلك بعدما فاز المنتخب السعودي بهدف قاتل على نظيره الصيني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا للشباب ليصعد إلى دور نصف النهائي ويضمن مقعدًا بكأس العالم للشباب 2025.

وسجل هدف فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني اللاعب عمار اليهيبي بالدقيقة 90+5 بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب السعودي في دور نصف النهائي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

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