مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 0
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"هدف قاتل".. المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للشباب (فيديو)

02:00 م السبت 22 فبراير 2025

المنتخب السعودي للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً إلى منافسات كأس العالم للشباب التي ستستضيفها دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025.

وجاء ذلك بعدما فاز المنتخب السعودي بهدف قاتل على نظيره الصيني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا للشباب ليصعد إلى دور نصف النهائي ويضمن مقعدًا بكأس العالم للشباب 2025.

وسجل هدف فوز المنتخب السعودي على نظيره الصيني اللاعب عمار اليهيبي بالدقيقة 90+5 بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب السعودي في دور نصف النهائي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

اقرأ أيضًا:

"نسيبنا من أصحاب المعارف".. المعلق أحمد الطيب يوجه رسالة إلى هاني أبو ريدة

أول تعليق من أحمد سليمان على ترك منصبه "بقطاع الكرة" بالزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للشباب المنتخب السعودي للشباب السعودية والصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)