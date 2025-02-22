"غير منصفة".. ميدو يتحدث المقارنة بين محمد صلاح وعمر مرموش

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط حاليا في النادي، عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول، التي تشهد مواجهة الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وقال ميدو في حوار أجراه مع صحيفة "تايمز" البريطانية: "المقارنة بين عمر مرموش ومحمد صلاح غير منصفة للأول، لأنه ما زال في حاجة لبذل جهد كبير وتحقيق إنجازات عديدة، للوصول إلى مستوى "مو"، ومرموش لديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "مرموش أثبت في الدوري الألماني أنه لاعبا من طراز رفيع، قوي وسريع وحركته في خلف الدفاع جيدة، وينهي الهجمات بشكل رائع، عندما يكون في موقف واحد ضد واحد، لا يضيّع الفرصة أبدا، صلاح ومرموش مختلفان".

واختتم ميدو: "محمد صلاح يستطيع استلام الكرة بين الخطوط، كما انه مميز في المواجهات الفردية، ومرموش أكثر إنهاء للهجمات، دائما ما يحاول الانطلاق في المساحات، وهو رائع داخل منطقة الجزاء، ولدي إحساس أن صلاح قد يجدد مع الريدز، فهو سعيد وهذا واضح وكنت التاريخ مع الفريق، ويريد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية بالبقاء هناك لعامين إضافيين على الأقل".

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