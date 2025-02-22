3 أهداف تفصل صلاح عن كتابة التاريخ.. ما القصة؟

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كتب - محمد القرش:

شهد الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيق اللاعب المصري، محمد صلاح، العديد من الأرقام القياسية التاريخية مع ليفربول.

ووصل صلاح للهدف رقم 181 في الدوري الإنجليزي، محتلا المركز السادس في جدول ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

ويتبقى للاعب المصري 3 أهداف فقط من أجل معادلة كون أجويرو خامس هدافي الدوري الإنجليزي، والهداف التاريخي لأجانب البريمرليج برصيد 184 هدفا.

هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.محمد صلاح - 181 هدفا في 289 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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