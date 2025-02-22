"تذاكر بالمجان".. تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل بث مباريات الأهلي والهلال بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بث مباريات الأهلي والهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بالمجان عبر شبكة قنوات "إم بي سي".

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي والهلال هما أكبر فريقين في الوطن العربي تقريبا، جماهيرية ومتابعة، وعنصران أساسيان في بطولة كأس العالم للأندية ولهم مباريات حماسية".

وأضاف: "يهمنا أن يستمتع المواطن العربي بالمباريات مجانا، بأفضل جودة، حصلنا على مباريات باقي المجموعة التي تشارك فيها الأندية التي ببث مبارياتها، بالإضافة إلى مباريات دور نصف النهائي والمباراة النهائية".

وتابع: "هناك مفاوضات الآن للحصول على مباريات دور الثمانية ومباريات دور ال 16 أيضًا، التغطية سوف يتم تقسيمها إلى قسمين، أستوديو يخص الهلال السعودي واستوديو يتعلق بالأهلي".

وأكمل: "سيتم نقل مباريات الهلال عبر قناة "إم بي سي أكشن"، فيما ستكون مباريات الأهلي عبر قناة "إم بي سي مصر".

واختتم آل الشيخ تصريحاته: "سنقوم بشراء بعض التذاكر لمباريات الفريقين الأهلي والهلال لعمل سحب عليها للجماهير العربية المتواجدة بالولايات المتحدة لحضور المباريات، بالإضافة إلى سفر عدد من الجماهير المصرية والسعودية إلى أمريكا، لمتابعة البطولة من خلال مسابقات سيتم إجرائها في وقت لاحق".

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