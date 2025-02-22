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"على عكس حال الزمالك".. جوزيه جوميز يتحرك بالفتح نحو بر الأمان بالدوري السعودي

07:00 ص السبت 22 فبراير 2025
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    البرتغالي جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز 1
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك
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"فسخت عقدي مع الزمالك، على الرغم من جماهيريته الواسعة التي تتجاوز 40 مليون مشجع إلا أن مشروع الفتح كان هو الدافع الأكبر وراء هذا القرار".. بهذه الكلمات علل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سبب رحيله عن الزمالك لتدريب الفريق السعودي.

وهو القرار الذي كان مفاجئًا في ظل النتائج الجيدة التي كان يحققها مع الزمالك وتذيل نادي الفتح لجدول ترتيب الدوري السعودي.

الفتح حينها كان قد حصد 6 نقاط من 13 مباراة خاضها بالموسم قبل التعاقد مع جوميز بواقع فوز و 3 تعادلات.

أرقام جوميز مع الفتح بالدوري السعودي

وتوقع الكثيرون أن تكون البداية بنتائج إيجابية لجوميز ولكن خسر في مباراته الأولى أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف قبل أن تأتي الصدمة في المباراة الثانية له بخسارة أمام الهلال بتسعة أهداف دون رد ولكن نجح بعد ذلك في الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف.

وخاض فريق الفتح تحت قيادة جوميز بعد ذلك 5 مباريات نجح في التعادل في مباراة والفوز في مباراتين والخسارة في مباراتين.

ترتيب فريق الفتح بالدوري السعودي

وهي النتائج التي لم يشهدها فريق الفتح بالموسم ليرتفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز 17 قبل الأخير بفارق 3 نقاط عن الوحدة الذي أصبح المتذيل لجدول الترتيب وبفارق الأهداف عن الأخدود.

موعد المباراة المقبلة لفريق الفتح بالدوري السعودي

ويحل فريق الفتح يوم الإثنين المقبل ضيفًا على الأخدود وحال الفوز بالنقاط الثلاثة سيضمن على الأقل التقدم مركز ليكون رقم 16 وحال تعثر الرائد أمام الشباب سيحتل الفريق المركز 15 ويبتعد عن المراكز الثلاثة التي ستهبط.

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جوزيه جوميز نادي الفتح نادي الزمالك أرقام جوميز مع الفتح الدوري السعودي
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