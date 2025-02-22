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ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة السولية لمتعب.. صلاح في الجيم.. علي معلول رفقة أصدقائه

12:28 ص السبت 22 فبراير 2025
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    حازم إمام
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    علي معلول
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    عمرو السولية
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    رضا سليم
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    كريم بنزيما
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    مبابي
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    محمد صلاح
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    محمود كهربا
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    بيلينجهام
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    كولر
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

وشارك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام النجم الفرنسي كليان مبابي بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي، إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص رضا سليم لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من زملائه بالفريق، خلال المشاركة في المران الجماعي.

وفي المقابل نشر علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وعلى الجانب الآخر، شارك حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق صورة له، رفقة محمود فتح الله لاعب الفريق السابق.

ونشر جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، بتهنئة زميله السابق بالفريق عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده.

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