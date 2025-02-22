"عمل بالكاف والفيفا".. من هو محمد ثابت المحدث الرسمي لقطاع الكرة بالنادي الأهلي؟

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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعيين محمد ثابت، متحدثا رسميا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومسؤول شؤون الإعلام في قطاع الكرة بالنادي.

ويعد محمد ثابت من الكوادر الإعلامية المصرية، التي سبق لها العمل من قبل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاتحاد الدولي "فيفا" في تنظيم الكثير من البطولات العالمية الكبرى.

من هو محمد ثابت؟

وبدأ ثابت مشواره المهني كمراسل في إحدى القنوات التلفزيونية، كما أن عمله كصحفي رياضي في إحدى الصحف.

وعمل ثابت في وقت سابق كمنسق إعلامي، في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمشاركة في تنظيم البطولات الأفريقية الكبرى منذ عام 2010.

وسبق لمحمد ثابت العمل كمراسل في قناة النادي الأهلي، في عام 2010 حتى عام 2020، بدأ كمحرر في الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي وتدرج في المناصب إلى أن وصلت كرئيس قسم الإعلام في الاتحاد الأفريقي.

وشارك ثابت في تنظيم 4 نسخ مختلفة لبطولة لكأس العالم خلال عمله في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعوام "2010 بجنوب أفريقيا، 2014 في البرازيل، 2018 بروسيا، بالإضافة إلى كأس العالم 2022 بقطر".

كما شارك ثابت في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في عام 2015، بالإضافة إلى مشاركته في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية.

طبيعة عمل محمد ثابت بالنادي الأهلي

وقال ثابت في تصريحات، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي: "عقدت أكثر من جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي، وشرحت له وجهة نظري وكيف تسير الأمور الإعلامية داخل الاتحاد الأفريقي، الذي يجب أن نقوم به وتنظيمه في الأهلي أكبر نادي في أفريقيا".

وأضاف: "تم الاتفاق مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي، على وضع لوائح للإعلام لتنظيم الطريقة التي يخوض بها اللاعبين اللقاءات، وآلية حصول القنوات على الموافقة من قبل النادي".

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