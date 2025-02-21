فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 26 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 26 من البريميرليج، يمكنهم التألق.

وتضم التشكيلة المثالية للجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي، النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة 26 في بطولة الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون 5.1 مليون جنيه إسترليني)

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال 6.3 مليون جنيه إسترليني)، بيدرو بورو (توتنهام 5.4 مليون جنيه إسترليني)، ميلوس كيركيز (بورنموث الإنجليزي 5.0 مليون جنيه إسترليني).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول 13.7 مليون جنيه إسترليني)، - براين مبيومو (برينتفورد 7.9 مليون جنيه إسترليني)، كاورو ميتوما (برايتون 6.4 مليون جنيه إسترليني)، دانجو واتارا (بورنموث الإنجليزي 5.1 مليون جنيه إسترليني).

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 9.5 مليون جنيه إسترليني)، أولي واتكينز (أستون فيلا 8.9 مليون جنيه إسترليني)، يواني ويسا (برينتفورد 6.3 مليون جنيه إسترليني).

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