فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 26 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الجولة 26 من فانتازي الدوري الإنجليزي، ويضع المدربون آخر اللمسات على التشكيل، من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل وتحقيق الكثير من النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات العامة والخاصة.

ونعرض لكم الحلقة الأسبوعية لبرنامج فانتازي "مصراوي"، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكن شراء عمر مرموش، في ظل الأداء المميز للاعب في أخر مباراة بالبريميرليج أمام نيوكاسل، والذي تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، كما أن العارضة منعته من تسجيل هدف أمام ريال مدريد في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وكون مرموش بات من المتخصصين في تنفيذ الضربات الثابتة والركنيات في الفريق، فهذا يزيد من قيمته في فانتازي.

ولاختيار شارة الكابتنة، فإننا نجد أن صلاح اختيار ممتاز على الرغم من مواجهة فريقه للسيتي في الجولة المقبلة، مع إمكانية المخاطرة بمنح الشارة لواتكينز خلال مواجهة تشيلسي، أو الثنائي دانجوا واتارا أو كلويفرت ضد وولفرهامبتون.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 24 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي

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