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أول تعليق من محمد صلاح بعد انتقال مرموش إلى مان سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن الأرقام القياسية التي يحقهها النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند.

وقال صلاح في تصريحات لسكاي ألمانيا اليوم الجمعة، إن حياة هالاند أسهل كونه ينشط في مركز المهاجم وليس الجناح مثله.

وأضاف نجم ليفربول:"أحترم هالاند كثيرًا وربما تحدثنا مرة واحدة فقط بعد المباراة الأخيرة ولكنه مهاجم لذا حياته ومهمته أسهل بالملعب لأن تحقيق الأرقام القياسية كجناح أمر صعب للغاية ويمكن لأي جناح أن يُخبرك بذلك".

وأتم محمد صلاح تصريحاته بالتنويه إلى أنهم يختلفان كونه جناح وهالاند مهاجم، مضيفًا:"ولكن في النهاية أتمنى التوفيق له بالطبع".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا بفارق 5 أهداف عن هالاند أقرب منافسيه.

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