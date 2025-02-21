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أول تعليق من محمد صلاح بعد انتقال مرموش إلى مان سيتي

06:49 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون
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    كتاب الملك محمد صلاح 1_7
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    محمد صلاح
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    ارني سلوت ومحمد صلاح
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    لمسات عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي
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كتب - يوسف محمد:

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على العلاقة القوية التي تجمع بينه وبين زميله بالمنتخب عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي.

وقال صلاح في تصريحات، عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "مرموش آخي الصغير، تحدثنا معا عدة مرات، نتمتع بعلاقة قوية معا داخل وخارج الملعب، وأخبرته بأنني معه إذا احتاج أي شئ".

وأضاف: "سعيد بانتقال مرموش إلى مان سيتي، مصر تمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب في أعلى المستويات ولكن يجب أن تتغير العقلية ونتفاعل مع الثقافة الأوروبية التي تختلف بالطبع عن ثقافتنا".

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية، يوم الأحد المقبل 23 فبراير الجاري، مواجهة مصرية على الأراضي الإنجليزي، حينما يلتقي ليفربول أمام نظيره مان سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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محمد صلاح عمر مرموش مانشستر سيتي تصريحات صلاح عن مرموش موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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