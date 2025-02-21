للمرة الأولى في التاريخ.. هل يتلاقى ريال مدريد وبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد القرش:

أُقيمت قرعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، من دور الـ16 حتى اللقاء النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، لكنها ابعدت ريال مدريد عن طريق برشلونة حتى المباراة النهائي لدوري الأبطال.

ولم يسبق أن تواجه الثنائي في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

تاريخ مواجهات الريال وبرشلونة في دوري الأبطال

وخلال 4 مواجهات جمعت عمالقة الأندية الإسبانية، فاز ريال مدريد في مباراة وخسر أخرى، بينما حسم التعادل مواجهتين.

وأعطت قرعة هذا الموسم، الفرصة للثنائي من أجل التواجد في المباراة النهائية وخوض مباراة تاريخية إسبانية على الأراضي الألمانية.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، على ملعب أليانز أرينا في المدينة الألمانية ميونخ.

قرعه دوري أبطال أوروبا 2025

أستون فيلا ضد كلو بروج

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أرسنال ضد بي إس في آيندهوفن

إنتر ميلان ضد فينورد

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

برشلونة ضد بنفيكا

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