بعد فسخ عقده مع الزمالك.. أحد السعودي يخاطب فيفا لقيد كونراد ميشالاك

كتبت-هند عواد:

يسعى نادي أحد السعودي، إلى قيد البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الحالي والزمالك السابق، في قائمته للموسم الحالي.

وفسخ ميشالاك عقده من طرف واحد مع الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، قبل ان يغادر القاهرة.

وقال خضير البراق مقدم برنامج دوري يلو، في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "أحد السعودي قدم طلبًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإعادة قيد لاعبه كونراد ميشالاك بعد فسخ عقد إعارته من نادي الزمالك".

وانضم ميشالاك إلى الزمالك، في الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من أحد السعودي، ولعب 15 مباراة مع الأبيض، وصنع هدفا وحيدا.

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