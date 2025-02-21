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قرعة الدوري الأوروبي تٌسفر عن مواجهات قوية

02:37 م الجمعة 21 فبراير 2025

الدوري الأوروبي

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كتب - محمد القرش:

أُقيمت قرعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، من دور الـ16 حتى اللقاء النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر يونايتد لمنافسه ريال سوسيداد، بينما يلاقي روما نظيره أتلتيك بلباو.

قرعة الدوري الأوروبي

روما ضد أتلتيك بلباو

فناربخشة ضد جلاسكو رينجرز

ليون ضد ستيوا بوخارست

ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد

لاتسيو ضد فيكتوريا بلزن

أولمبياكوس ضد بودو جليمت

أياكس ضد آينتراخت فرانكفورت

توتنهام هوتسبير ضد ألكمار

قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

1. الفائز من روما وأتلتيك بلباو ضد الفائز من فناربخشة ورينجرز

2. الفائز من ليون وبوخارست ضد الفائز من ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد

3. الفائز من لاتسيو وفيكتوريا بلزن ضد الفائز من أولمبياكوس وبودو جليمت

4. الفائز من أياكس وآينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام وألكمار

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من 1 ضد الفائز من 2

الفائز من 3 ضد الفائز من 4

قرعة الدوري الأوروبي

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قرعة الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد روما قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي
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