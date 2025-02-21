كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة مواجهات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.

وتعد تلك المواجهة هي الأولى بين الفريقين في أدوار خروج المغلوب، والثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتلاقى الثنائي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بموسم 2018/19، فاز ليفربول في مباراة بنتيجة 3-2، بينما انتصر باريس في المواجهة الأخرى بنتيجة 2-1.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتقام مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بين الريدز والعملاق الباريسي يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

ويقام لقاء الإياب بين الفريق الإنجليزي ومنافسه الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس من نفس العام.

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