كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة في المدينة السويسرية نيون، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو في دور ثمن النهائي.

وتعد تلك المواجهة السابعة التي تجمع الفريقين ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الريال في 4 مواجهات من الست على أتلتيكو.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وتقام مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال بين الملكي وأتلتيكو يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

ويقام لقاء الإياب بين العملاقين يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس من نفس العام.

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