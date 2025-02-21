"بطيخ ووثائقي".. بالستينو التشيلي يدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة (صور وفيديو)

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كتبت-هند عواد:

أعلن بالستينو التشيلي قميص فريق كرة القدم الجديد، الذي جاء على شكل فاكهة البطيخ، لدعم القضية الفلسطينية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بالستينو التشيلي، مقطع فيديو تقديمي لشرح علاقة البطيخ بالقضية الفلسطينية.

ويتم اعتبار البطيخ رمزا للمقاومة الفلسطينية، بسبب منع الاحتلال إظهار الرموز العلنية للهوية، وذلك لأن هذه الفاكهة تحمل الألوان الأخضر والأحمر والأسود.

𝐍𝐄𝐖 𝐉𝐄𝐑𝐒𝐄𝐘 🍉 Más que un equipo, #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/vKIuPqAQWi — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) February 20, 2025

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يدعم فيها نادي بالستينو التشيلي، القضية الفلسطينية، ويمكن الإطلاع على قصته من هنا.

وفي 11 نوفمبر الماضي 2024، ظهر لاعبو بالستينو التشيلي، بالشال الفلسطيني، احتفالا بيوم "الكوفية الفلسطينية العالمي".

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