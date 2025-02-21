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الهلال السوداني: "لا نخشى الأهلي وأطالب الجميع بالتعامل في سياق التنافس الشريف"

01:15 م الجمعة 21 فبراير 2025

لاعبي النادي الأهلي

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كتبت-هند عواد:

تحدث حسن علي عيسى الأمين العام للهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسن علي عيسى في بيان رسمي للهلال: "الهلال كبير باسمه وتاريخه وعطائه ولا يخشى مقارعة الكبار، الأهلي نادي شقيق تربطه أواصر تاريخية نابعة من العلاقة الأزلية بين شعبي وادي النيل".

وأضاف: "الهلال وصل إلى هذه المرحلة بعد جهاد ومجاهدات كبيرة، بسبب ظروف السودان والحرب وحقق ما أشبه بالإعجاز وهو يتصدر مجموعته الأولى منذ الجولة الرابعة كأول فريق يتأهل لدور الثمانية".

واختتم تصريحاته: "الإرادة القوية خلف ما تحقق من نجاح للهلال بتماسك المنظومة المتكاملة، والطموح الكبير للهلال في هذه البطولة والذي لا تحده حدود، أطالب الجميع بالتعامل مع اللقاء في سياقها التنافسي الشريف والحق المشروع لكل نادي في كسب نتيجتها بعيداً عن أي انفعالات أو خلافات".

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حسن علي عيسى الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي
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