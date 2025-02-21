مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة في المدينة السويسرية نيون، عن مواجهات نارية.

ووقع ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما يواجه ليفربول منافسه باريس سان جيرمان.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

أرسنال (إنجلترا)

أستون فيلا (إنجلترا)

أتليتيكو مدريد (إسبانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

كلوب بروج (بلجيكا)

فينورد (هولندا)

إنتر (إيطاليا)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليل (فرنسا)

ليفربول (إنجلترا)

باريس (فرنسا)

بي إس في آيندهوفن (هولندا)

ريال مدريد (اسبانيا)

ونقدم لكم متابعة مباشرة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

قرعه دوري أبطال أوروبا 2025

أستون فيلا ضد كلو بروج

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أرسنال ضد بي إس في آيندهوفن

إنتر ميلان ضد فينورد

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

برشلونة ضد بنفيكا

قرعه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

1.الفائز من باريس وليفربول ضد الفائز من كلوب بروج وأستون فيلا

2.الفائز من بنفيكا وبرشلونة ضد الفائز من دورتموند وليل

3.الفائز من بايرن ميونيخ وليفركوزن ضد الفائز من فينورد وإنتر

4.الفائز من أرسنال وآيندهوفن ضد الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو

قرعه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من 1 ضد الفائز من 4

الفائز من 2 ضد الفائز من 3