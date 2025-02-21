على طريقة ميسي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب - محمد القرش:
واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية التاريخية مع ليفربول في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول مع أستون فيلا إيجابيا 2-2، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 10 مباريات مختلفة في واحدة من الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا خلال موسم واحد.
ولم يحقق ذلك اللقب سوى ليونيل ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني في موسم 2014/15.
يُذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.
Mohamed Salah 🤝 Lionel Messi pic.twitter.com/WzO8lxdjmj
— Premier League (@premierleague) February 20, 2025
اقرأ أيضًا:
"قبل القمة".. مشوار الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم
"مواجهات متعددة ومساهمات تهديفية".. ماذا قدم عبدالله السعيد في مبارياته أمام الأهلي؟
فيديو قد يعجبك: