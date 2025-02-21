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كتب - محمد القرش:

واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية التاريخية مع ليفربول في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول مع أستون فيلا إيجابيا 2-2، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 10 مباريات مختلفة في واحدة من الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا خلال موسم واحد.

ولم يحقق ذلك اللقب سوى ليونيل ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني في موسم 2014/15.

يُذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

Mohamed Salah 🤝 Lionel Messi pic.twitter.com/WzO8lxdjmj — Premier League (@premierleague) February 20, 2025

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