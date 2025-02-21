موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق النصر نظيره الاتفاق اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن المقرر انطلاق المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري السعودي.

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وتنقل مباراة النصر أمام الاتفاق اليوم، عبر قناة "SSC 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.