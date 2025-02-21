موعد مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق ليستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر امطلاق صافرة بداية المباراةن في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليستر سيتي اللقاء وهو في المركز قبل الأخير بالدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز ال 11 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي خصصت قناة "بي إن سبورت 1" لنقل المباراة.

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