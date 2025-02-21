مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة 21 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، أبرزها مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.
كما تشهد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري المصريالممتاز "دوري نايل".
موعد مباريات الدوري المصري
فاركو ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1
إنبي ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2
البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1
بتروجيت ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2
موعد مباريات الدوري السعودي
ضمك ضد الأهلي - 4:20 مساء - SSC اكسترا 1
القادسية ضد الأخدود - 5:10 مساء - SSC اكسترا 2
النصر ضد الاتفاق - 7:00 مساء - SSC 1
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد برينتفورد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1
موعد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد رين ضد ستاد ريمس - 9:45 مساء - بي إن سبورت
موعد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - بي إن سبورت
موعد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد أوساسونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
موعد مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي ضد أودينيزي - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
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