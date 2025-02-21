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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03:45 ص الجمعة 21 فبراير 2025

كرة قدم

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تقام اليوم الجمعة 21 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، أبرزها مباراة ليستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري المصريالممتاز "دوري نايل".

موعد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

إنبي ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

موعد مباريات الدوري السعودي

ضمك ضد الأهلي - 4:20 مساء - SSC اكسترا 1

القادسية ضد الأخدود - 5:10 مساء - SSC اكسترا 2

النصر ضد الاتفاق - 7:00 مساء - SSC 1

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد برينتفورد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد رين ضد ستاد ريمس - 9:45 مساء - بي إن سبورت

موعد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - بي إن سبورت

موعد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد أوساسونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد أودينيزي - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

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