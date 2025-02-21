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نتائج مباريات الخميس.. فوز روما وتعادل أندرلخت

01:49 ص الجمعة 21 فبراير 2025

أرشيفية

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نتائج مباريات الخميس.. فوز روما وتعادل أندرلخت

كتب - محمد عبدالهادي:

شهدت مباريات، أمس الخميس، مواجهات قوية في مختلف المسابقات الأوروبية والعالمية، أبرزها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وحقق روما الإيطالي فوزًا مثيرًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2، فيما انتهت مواجهة أندرلخت البلجيكي وفنربخشة التركي بالتعادل 2-2.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

سانت خيلويزي × أياكس (2-1)

أندرلخت × فنربخشة (2-2)

فيكتوريا بلزن × فرينكفاروزي (3-0)

ريال سوسيداد × ميدتيلاند (5-2)

روما × بورتو (3-2)

بودو/جليمت × تفينتي (5-2)

ستيوا بوخارست × باوك سالونيكي (2-0)

جالطة سراي × ألكمار (2-2)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الرائد × الرياض (3-1)

الفيحاء × الخليج (0-0)

الفتح × العروبة (1-0)

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

سيلجي × أبويل (2-0)

جنت × ريال بيتيس (1-0)

كوبنهاجن × هايدنهايم (3-1)

ياجليلونيا × باتشكا توبولا (3-1)

ليوبليانا × بوراتس بانيا لوكا (0-0)

بافوس × أمونيا (2-1)

باناثينايكوس × فيكينجور ريكيافيك (2-0)

مولده × شامروك روفرز (1-0)

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