نتائج مباريات الخميس.. فوز روما وتعادل أندرلخت
نتائج مباريات الخميس.. فوز روما وتعادل أندرلخت
كتب - محمد عبدالهادي:
شهدت مباريات، أمس الخميس، مواجهات قوية في مختلف المسابقات الأوروبية والعالمية، أبرزها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وحقق روما الإيطالي فوزًا مثيرًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2، فيما انتهت مواجهة أندرلخت البلجيكي وفنربخشة التركي بالتعادل 2-2.
نتائج مباريات الدوري الأوروبي
سانت خيلويزي × أياكس (2-1)
أندرلخت × فنربخشة (2-2)
فيكتوريا بلزن × فرينكفاروزي (3-0)
ريال سوسيداد × ميدتيلاند (5-2)
روما × بورتو (3-2)
بودو/جليمت × تفينتي (5-2)
ستيوا بوخارست × باوك سالونيكي (2-0)
جالطة سراي × ألكمار (2-2)
نتائج مباريات الدوري السعودي
الرائد × الرياض (3-1)
الفيحاء × الخليج (0-0)
الفتح × العروبة (1-0)
نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
سيلجي × أبويل (2-0)
جنت × ريال بيتيس (1-0)
كوبنهاجن × هايدنهايم (3-1)
ياجليلونيا × باتشكا توبولا (3-1)
ليوبليانا × بوراتس بانيا لوكا (0-0)
بافوس × أمونيا (2-1)
باناثينايكوس × فيكينجور ريكيافيك (2-0)
مولده × شامروك روفرز (1-0)
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