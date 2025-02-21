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الشناوي: لعبت ضد رونالدو من قبل ومواجهة ميسي تحدٍّ خاص

01:42 ص الجمعة 21 فبراير 2025

الشناوي

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كتب - محمد عبدالهادي:

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن المباراة المرتقبة بين فريقه وإنتر ميامي الأمريكي في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2025.

يشارك الأهلي في مونديال الأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وفي تصريحات لقناة DAZN، قال الشناوي: "مواجهة النجوم الكبار تحدٍّ خاص، خاصة بعدما لعبت ضد لاعبين مثل كريستيانو رونالدو ولويس سواريز، والآن مواجهة ليونيل ميسي لحظة استثنائية بالنسبة لي وللفريق".

وأضاف: "جميع اللاعبين يشعرون بالحماس والفخر لملاقاة ميسي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عدة مرات، وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وأكد الشناوي أن المباراة ستكون كبيرة، موضحًا: "الأهلي فريق قوي ذو خبرة واسعة في مثل هذه البطولات، ونحن جاهزون للمنافسة".

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك في ميامي.

ويلتقي بعدها مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو 2025 في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيويورك.

ويختتم دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو 2025، في الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب ذاته.

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محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنتر ميامي الأمريكي رونالدو ميسي كأس العالم للأندية
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