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لست الأسوأ.. داروين نونيز يرد على تصريحات آرني سلوت

11:36 م الخميس 20 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

يد المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، لاعب فريق ليفربول، على اتهامات مدرب الفريق آرني سلوت، وذلك بعد تعادل الفريق أمس الأربعاء بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل الليفر مع أستون فيلا بنتيجة 2-2، وأضاع نونيز فرصة هدف محققة في الدقائق الأخيرة من المباراة كانت كفيلة بمنح الفريق فوزًا هامًا في ظل بحثه عن الصدارة للتتويج باللقب.

ماذا قال أرني سلوت عن نونيز

بعد المباراة صرح سلوت مدرب ليفربول أنه ليس حزين على إضاعة نونيز لهذه الفرصة، ولكنه مستاء من تأثيره على أداء نونيز العام.

وقال: "من الطبيعي إضاعة الفرص، ولكن مشكلتي في سلوكه بعد هذه الفرصة، سأخبره بألا يضيع العمل الجاد".

داروين نونيز يرد على تصريحات سلوت

كتب نونيز مهاجم ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": " لم أكن الأفضل قبل ثلاثة أسابيع، ولست الأسوأ الآن، إذا سقطت، سأنهض، لن تروني مستسلمًا أبداً، سأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي هنا في ليفربول".

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داروين نونيز ليفربول آرني سلوت الدوري الإنجليزي أستون فيلا تصريحات سلوت
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