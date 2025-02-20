"الفتى الذهبي".. سليم عمرو يتصدر 3 تصنيفات في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

حقق الشقيقان سليم وزيزو عمرو إنجازًا لافتًا في بطولة الجمهورية الرسمية للكيك بوكسينج، حيث تألق سليم عمرو (الملقب بالفتى الذهبي) بفوزه بثلاث ميداليات ذهبية في أول مشاركة له، بينما حصل شقيقه زيزو على الميدالية الفضية بفارق نقطة واحدة عن المركز الأول.

وتمكن سليم عمرو في أول مشاركة له بالبطولة من حصد ثلاث ميداليات ذهبية في فئة A، متصدرًا ثلاث تصنيفات مختلفة وهي الكيك لايت، اللايت كونتاكت، والبوينت فايت.

حيث نجح اللاعب الصغير البالغ من العمر 8 سنوات إثبات جدارته بلقب وحش الميزان المفتوح بعد مواجهته لخصوم أثقل منه وزنًا بحوالى 15 إلى 20 كيلوجرامًا، مما أهله للانضمام إلى منتخب مصر القومي في هذه التصنيفات.

من جانبه، حصد شقيقه عبد العزيز عمرو (زيزو) الميدالية الفضية بفارق نقطة واحدة عن المركز الأول في نفس البطولة.

جدير بالذكر أن الثنائي سليم وزيزو يقوم بتدريبهم الكابتن أحمد طلعت، مدرب منتخب مصر، الذي قاد فريقه لتحقيق 33 ميدالية هذا العام، من بينها 17 ذهبية، 7 فضية، و9 برونزية.

كما تم اختيار 17 لاعبًا للانضمام إلى منتخب مصر تحت إشراف الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد، الذي يواصل جهوده لتطوير رياضة الكيك بوكسينج في مصر.



