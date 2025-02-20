مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

سموحة

الدوري المصري

فاركو

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

ثورة تغيير.. جوارديولا يوصي برحيل 8 لاعبين عن مانشستر سيتي

11:21 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (6)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (5)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (4)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (7)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (3)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (4)_1
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (2)_1
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (3)_1
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (2)
  • عرض 11 صورة
    مانشستر سيتي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد بدأ مرحلة الإحلال والتجديد بعد الموسم الكارثي الذي يمر به، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الـ16.

وودع السيتي مساء أمس الأربعاء دوري الأبطال من ملحق دور الـ16، بعد الخسارة من الريال بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جوارديولا يوصي برحيل 8 لاعبين عن الفريق

كشف موقع "Sport Bible" البريطاني، أن جوارديولا، طالب الإدارة بضرورة التخلص من 8 لاعبين خلال الفترة المقبلة، ضمن عملية تجديد دماء الفريق.

كما أكدت صحيفة "ذا صن"، أن جوارديولا يري أن هناك العديد من اللاعبين الذين وصلوا لذروة مستواهم الفني ولن يقدموا الكثير في الفترة المقبلة.

وأشارت أن المدرب الإسباني أوصي برحيل ثمانية من لاعبي الفريق من بينهم جاك جريليش، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاتشيتش، إلكاي جوندوجان، وإيدرسون.

كما من المتوقع أن يغادر الاعب كايل ووكر بشكل دائم عند انتهاء فترة إعارته مع ميلان الإيطالي، وعدم عودته لصفوف السيتي مرة أخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا كيفن دي بروين جون ستونز برناردو سيلفا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة