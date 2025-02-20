ثورة تغيير.. جوارديولا يوصي برحيل 8 لاعبين عن مانشستر سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد بدأ مرحلة الإحلال والتجديد بعد الموسم الكارثي الذي يمر به، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الـ16.

وودع السيتي مساء أمس الأربعاء دوري الأبطال من ملحق دور الـ16، بعد الخسارة من الريال بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جوارديولا يوصي برحيل 8 لاعبين عن الفريق

كشف موقع "Sport Bible" البريطاني، أن جوارديولا، طالب الإدارة بضرورة التخلص من 8 لاعبين خلال الفترة المقبلة، ضمن عملية تجديد دماء الفريق.

كما أكدت صحيفة "ذا صن"، أن جوارديولا يري أن هناك العديد من اللاعبين الذين وصلوا لذروة مستواهم الفني ولن يقدموا الكثير في الفترة المقبلة.

وأشارت أن المدرب الإسباني أوصي برحيل ثمانية من لاعبي الفريق من بينهم جاك جريليش، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاتشيتش، إلكاي جوندوجان، وإيدرسون.

كما من المتوقع أن يغادر الاعب كايل ووكر بشكل دائم عند انتهاء فترة إعارته مع ميلان الإيطالي، وعدم عودته لصفوف السيتي مرة أخرى.