روما يحقق الفوز على بورتو بثلاثية في الدوري الأوروبي

كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق روما الإيطالي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بورتو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن مواجهات ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية روما في اللقاء كلا من: "ديبالا في الدقيقة 35 و 39 من الشوط الأول، نيكولو بيسيلي في الدقيقة 83 من زمن المباراة".

وأحرز هدف بورتو الأول في اللقاء اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة 27 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله ديفين رينش الهدف الثاني للفريق البرتغالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب "الدراجاو" البرتغال.