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"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في البطولات الأفريقية

10:23 م الخميس 20 فبراير 2025

الأهلي والهلال السوداني أرشيفية

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كتب - محمد عبد السلام:

أُقيمت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الخميس 19 فبراير الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المارد الأحمر نظيره الهلال السوداني، في دور ربع نهائي البطولة

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب في القاهرة يوم 1 أو 2 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب خارج مصر يوم 8 أو 9 أبريل.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

وستكون هذه هى المواجهة الـ 13، التي تجمع بين الفريقين، في مختلف البطولات حيث سبق وتواجها معا في 12 مباراة من قبل.

وخلال 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات فقط، وحضر التعادل في 4 مباريات بين الفريقين.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بثلاثية دون مقابل.

وسجل لاعبو المارد الأحمر 11 هدفا في شباك فريق الهلال، فيما تلقت شباكهم 7 أهداف فقط.

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مواجهات الأهلي والهلال السوداني البطولات الأفريقية بطولة دوري أبطال أفريقيا قرعة الدور ربع النهائي
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