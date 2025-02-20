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هاني سعيد: مستعدون لمواجهة الجيش الملكي.. ونتطلع لنهائي مصري في دوري الأبطال

09:44 م الخميس 20 فبراير 2025

هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز

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كتب - نهى خورشيد

أكد الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق مستعد بشكل كامل لخوض مواجهته المقبلة أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على المسؤولية الكبيرة التي يحملها الأزرق كونه الممثل الثاني لمصر في البطولة القارية.

وأعرب هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لـ بيراميدز عن أمله في أن يكون نهائي البطولة مصريًا خالصًا يجمع بينهم وبين النادي الأهلي، ليبقى اللقب في النهاية من نصيب الكرة المصرية، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي يمتلك الثقة الكاملة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح المدير الرياضي أن الفريق لا ينظر إلى هوية المنافس، بل يستعد بكل قوة لأي تحدٍ قادم، لأن من يطمح للتتويج بالبطولة يجب أن يكون مستعدًا لمواجهة جميع الخصوم المحتملين.

وأضاف أن الاستعدادات تتركز حاليًا على تحقيق نتائج إيجابية في الدوري المحلي، قبل التفرغ لمواجهات دوري الأبطال.

وشدد هاني سعيد على أهمية المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تتطلب تركيزًا كاملًا في ظل ضغط المباريات وتنوع البطولات، خاصة مع خوض الفريق مواجهات حاسمة في الدوري المصري، إلى جانب مشاركته في كأس مصر وكأس الرابطة.

وأكد أن الفريق سيبدأ التحضير لمباريات دوري الأبطال مع انطلاق شهر أبريل، مع الالتزام بتحقيق أقصى استفادة من الفترة الحالية لضمان الجاهزية الكاملة لجميع البطولات.

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هاني سعيد المدير الفني لنادي بيراميدز دوري الأبطال ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والجيش الملكي
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