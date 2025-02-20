الهلال السوداني يكشف ملعب مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري الأبطال

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كتب - يوسف محمد:

علق عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، على مواجهة فريقه أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، أوقعت النادي الأهلي أمام الهلال السوداني.

وقال الأمين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كل الاحتمالات واردة في مباراة الأهلي والهلال السوداني، هى مواجهة أشقاء، تكررت كثيرا في السنوات الماضية وستكون صعبة لأنها أمام فريق لديه البطولات والإمكانيات الكبيرة".

وأضاف: "نمتلك دوافع كبيرة لاستكمال المشوار في البطولة، لا أستطيع حسم الملعب الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام الأهلي سواء في موريتانيا وهذا الأمر سيكون محل حديث خلال الفترة المقبلة مع الإدارة".

ويشارك الهلال في الدوري الموريتاني، نظرا للأحداث التي تمر بها السودان على الصعيد السياسي والأمني أيضًا.

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