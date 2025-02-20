مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

2 0
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

أندرلخت

0 1
22:00

فنربخشة

الدوري الأوروبي

جالاتا سراي

2 2
19:45

الكمار

جميع المباريات

إعلان

الهلال السوداني يكشف ملعب مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري الأبطال

09:01 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
  • عرض 10 صورة
    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 10 صورة
    مبارة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 10 صورة
    الهلال السوداني والأهلي
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، على مواجهة فريقه أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، أوقعت النادي الأهلي أمام الهلال السوداني.

وقال الأمين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كل الاحتمالات واردة في مباراة الأهلي والهلال السوداني، هى مواجهة أشقاء، تكررت كثيرا في السنوات الماضية وستكون صعبة لأنها أمام فريق لديه البطولات والإمكانيات الكبيرة".

وأضاف: "نمتلك دوافع كبيرة لاستكمال المشوار في البطولة، لا أستطيع حسم الملعب الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام الأهلي سواء في موريتانيا وهذا الأمر سيكون محل حديث خلال الفترة المقبلة مع الإدارة".

ويشارك الهلال في الدوري الموريتاني، نظرا للأحداث التي تمر بها السودان على الصعيد السياسي والأمني أيضًا.

اقرأ أيضا:

تفاؤل وثقة بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي

بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت لمواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد المهيمن الأمين الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والهلال السوداني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة