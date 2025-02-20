كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد الحيد طبيب فريق الشرطة السوري السابق، عن حياته منذ خروجه من المعتقل عام 2013، الصعوبات التي تعرض لها.

وقال الحميد : "عقب خروجي من السجن في عام 2013، استمرت داخلي منزلي في سوريا 5 أيام فقط، ثم تم طلبي مرة آخرى للقبض علي من قبل عدة أفرع أمنية بسوريا، ، لذلك اضطررت للهرب من سوريا متجها إلى لبنان بدون أوراق، بقيت لاجئ في لبنان لمدة سنة و7 أشهر".

وأضاف: "خلال تواجدي في لبنان، أتيحت لي فرصة للسفر إلى فرنسا من خلال الأمم المتحدة، آخرى للسفر إلى بريطانيا، لكنني فضلت الذهاب إلى بريطانيا، خاصة وأن زوجتي كانت تعيش في إنجلترا رفقة والدها".

وتابع: "بدأت في بريطانيا من الصفر، لكنني تمكنت من العيش وتحقيق نجاحات مميزة في مجال الطب، وتفصلني خطوة بسيطة وأصبح طبيب استشاري، أعمل حاليا في أحد أكبر المستشفيات في إنجلترا".

واختتم الحميد تصريحاته: "الشعوب الأوروبية كانت ترفض ما يحدث في سوريا، لكنهم لا يستطيعوا الحديث بشكل كبير في ظل وجود مصالح بين الحكومات مع النظام السابق، وهم الآن أصبحوا على قناعة تامة بعد كل ما تم الكشف عنه عقب سقوط النظام بأن الشعب السوري تعرض لأبشع أنواع الظلم".

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