أول تعليق من هالاند بعد توديع دوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

علق المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من ريال مدريد أمس الأربعاء.

وخسر مانشستر بنتيجة 6-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليودع دوري الأبطال من ملحق دور الـ16.

ماذا قال هالاند بعد خسارة مانشستر سيتي؟

كتب هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سنبقى كفريق واحد، في بعض الأحيان يتعين عليك تجربة ذلك في الحياة والتعلم منه، لا يمكنك الفوز دائماً، سننهض من جديد معاً".

جدير بالذكر أن هالاند وقع في الأسابيع الماضية على عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي لمدة 9 سنوات ونصف أي حتى عام 2034.

في سياق متصل كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا حدد مجموعة من أسماء اللاعبين الذين طالب برحيلهم عن مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة اللاعبين شملت كل من:

كيفين دي بروين، وبرناردو سيلفا، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش، وإلكاي جوندوجان، وإيدرسون مورايش، بالإضافة إلى كايل والكر وجاك جريليش، حيث إنهم وصلوا إلى ذروة مسيرتهم المهنية.