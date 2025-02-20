مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

2 0
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

أندرلخت

0 1
22:00

فنربخشة

الدوري الأوروبي

جالاتا سراي

2 2
19:45

الكمار

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من هالاند بعد توديع دوري أبطال أوروبا

08:08 م الخميس 20 فبراير 2025

هالاند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

علق المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من ريال مدريد أمس الأربعاء.

وخسر مانشستر بنتيجة 6-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليودع دوري الأبطال من ملحق دور الـ16.

ماذا قال هالاند بعد خسارة مانشستر سيتي؟

كتب هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سنبقى كفريق واحد، في بعض الأحيان يتعين عليك تجربة ذلك في الحياة والتعلم منه، لا يمكنك الفوز دائماً، سننهض من جديد معاً".

جدير بالذكر أن هالاند وقع في الأسابيع الماضية على عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي لمدة 9 سنوات ونصف أي حتى عام 2034.

في سياق متصل كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا حدد مجموعة من أسماء اللاعبين الذين طالب برحيلهم عن مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة اللاعبين شملت كل من:

كيفين دي بروين، وبرناردو سيلفا، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش، وإلكاي جوندوجان، وإيدرسون مورايش، بالإضافة إلى كايل والكر وجاك جريليش، حيث إنهم وصلوا إلى ذروة مسيرتهم المهنية.

سسيش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا ايرلينج هالاند على منصة إكس هزيمة السيتي من ريال مدريد خروج السيتي من دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة