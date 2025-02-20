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مواجهة مصرية محتملة.. مشوار الزمالك ببطولة الكونفدرالية

07:28 م الخميس 20 فبراير 2025

الزمالك

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، سحب مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية المصرية لموسم 24/2025، والتي يمثل فيها الأندية المصرية كل من الزمالك والمصري البورسعيدي.

مشوار الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية

أسفرت القرعة التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على أن يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي.

وفي حال عبور الزمالك إلى نصف النهائي، سيواجه الفائز من المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

ليكون الفارس الأبيض على موعد بمواجهة مصرية في نصف النهائي في حال تأهل كل من الزمالك والمصري.

وفي حال تأهل الزمالك إلى نهائى الكونفدرالية، سيواجه الفائز من مواجهتي (أسيك ميموزا ضد نهضة بركان) و(اتحاد العاصمة ضد شباب قسطنطية).

جدير بالذكر أن فريق الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما توج بها في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخه.

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كأس الكونفدرالية الزمالك المصري البورسعيدي
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