10 معلومات عن فريق ستيلينبوش منافس الزمالك بالكونفدرالية

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كتب- محمد عبدالهادي:

أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، عن وقوع نادي الزمالك "حامل اللقب"، في مواجهة نظيره فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فريق ستيلينبوش كالتالي:

1- فريق جنوب إفريقي تأسس 3 أغسطس 2016

2- حقق لقب وحيد في تاريخه وهو كأس جنوب إفريقيا

3- قيمته التسويقية 11.4 مليون يورو

4- يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الجنوب إفريقي

5- صاحب خامس أعلى معدل تهديفي بالدوري الجنوب أفريقي

6- كما يعتبر سادس أقوى خط دفاع بالدوري.

7- يقود الفريق فنيا المدرب المحلي ستيف باركر.

8- يشارك الفريق الجنوب أفريقي في الكونفدرالية للمرة الأولى بتاريخه.

9- أنهى ستيلينبوش الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

10- تأسس في منطقة بارو بجنوب أفريقيا تحت اسم فاسكو دا جاما تيمنا بـ المكتشف البرتغالي الراحل فاسكو دا جاما مكتشف طريق رأس الرجاء الصالح.

موعد مباراة الزمالك و ستيلينبوش بربع نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين فريقي الزمالك و ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل المقبل، في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

على أن تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.