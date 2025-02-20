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"مواجهات قوية للفريق المصرية".. قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

07:21 م الخميس 20 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العاصمة القطرية "الدوحة"، في الموسم الحالي 2024-2025.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي للبطولة عن العديد من المواجهات، منها مواجهة الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني.

كما أوقعت القرعة فريق بيراميدز، في مواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.

وجاءت مواجهات قرعة الدور ربع النهائي للبطولة كالتالي:

الأهلي يواجه الهلال السوداني

صن داونز يواجه الترجي التونسي

بيراميدز يواجه الجيش الملكي

أورلاندو بايراتس يواجه مولودية الجزائر

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يومي 1 و2 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومي 8 و 9 من الشهر ذاته.

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