"مواجهة عربية مرتقبة".. طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى النهائي

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كتب - يوسف محمد:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أجريت اليوم الخميس، عن مواجهة عربية بين الأهلي أمام نظيره الهلال السودان.

وتقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بين الأهلي والهلال السوداني، يوم 1 إبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 8 من الشهر ذاته.

طريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وحال تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب فريق الهلال السوداني، سيلتقي في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمام الترجي التونسي.

وفي حال تمكن المارد الأحمر من الصعود إلى المباراة النهائي، سيلاقي في الجهة الأخرى، الفائز من مباراتي، "بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي"، "مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي".

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان المارد الأحمر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال، رفقة كلا من: "أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان الإيفواري".

وخاض الأهلي 6 مباريات، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، تلقى الهزيمة في لقائين.

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