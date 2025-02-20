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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

06:11 م الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
  • عرض 6 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
  • عرض 6 صورة
    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2024-2025.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة تجمع بين الأهلي مع الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين المارد الأحمر ونظيره الهلال السوداني، يوم 1 إبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 من الشهر ذاته.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وخاض الأهلي 6 مباريات، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، تلقى الهزيمة في لقائين.

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دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
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