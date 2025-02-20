قنوات مجانية تنقل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

كتبت-هند عواد:

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بالعاصمة القطرية الدوحة، في الرابعة عصر اليوم الخميس.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، المصري (مصر)، شباب قسنطينة (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد الجزائر (الجزائر).

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

تقام مباريات ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، في المواعيد التالية:

ذهاب دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و8 أبريل 2025

ذهاب الكونفدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بث مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، على أكثر من 30 قناة بث مجانية في إفريقيا، وبعض القنوات المجانية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا SNRT في المغرب وOnSport في القاهرة وEPTV في الجزائر.

وهكذا يتم نقل مراسم القرعة بالمجان عبر قناتي beIN SPORTS NEWS المجانية وأون تايم سبورت.

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