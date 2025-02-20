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"بعد هاتريك مانشستر سيتي".. مبابي يسجل 3 أرقام تاريخية في دوري أبطال أوروبا

06:15 ص الخميس 20 فبراير 2025
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    احتفال مبابي
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    مبابي
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    مبابي يحتفل بهدفه
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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قيادة فريقه ريال مدريد إلى فوز تاريخي على مانشستر سيتي في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء الأربعاء.

وسجل مبابي ثلاثية "هاتريك" حيث أحرز هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 4 و33، قبل أن يُكمل الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 61.

ووفقًا لشبكة "بليتشر ريبورت"، يعتبر هذا الهاتريك الأول لمبابي في ملعب سانتياجو برنابيو منذ انضمامه إلى الفريق الملكي في الصيف الماضي، مع العلم أنه سجل ثلاثية سابقة في شباك بلد الوليد في الدوري الإسباني، ولكن خارج الديار.

كما أشارت شبكة "اوبتا" للإحصائيات إلى أن مبابي أصبح أكثر لاعب سجل أهدافًا ضد فرق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في دوري الأبطال، حيث وصل إلى هدفه السابع في مواجهات جوارديولا، متساويًا مع ليونيل ميسي، بينما تفوق على زميله في الفريق كريم بنزيما الذي سجل 5 أهداف فقط.

من جانبها، أفادت شبكة "سكواكا" أن مبابي أصبح أول لاعب يحقق هاتريك في مباراة إقصائية ضد جوارديولا في دوري أبطال أوروبا.

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كليان مبابي ريال مدريد ومانشستر سيتي رقم تاريخي لكليان مبابي دوري أبطال أوروبا
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