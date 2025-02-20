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موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

05:30 ص الخميس 20 فبراير 2025
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    دوري أبطال إفريقيا
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    دوري أبطال أفريقيا
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أفريقيا، اليوم الخميس 20 فبراير، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

من المقرر أن تُجرى قرعة دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2024-25 اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن القرعة سوف تذاع عبر مجموعة قنوات أبرزها أون سبورت، و قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة باللغة العربية وقناةbeIN SPORTS ENGLISH 1 باللغة الإنجليزية.

موعد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال

من المقرر أن تنطلق مباريات ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25 يومي 1 و2 أبريل المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب في يومي 8 و9 من نفس الشهر.

أما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فستبدأ مباريات ذهاب ربع النهائي في الثاني من أبريل، بينما ستُجرى مباريات الإياب في التاسع من الشهر نفسه.

الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي بدوري الأبطال والكونفدرالية

في دوري أبطال إفريقيا، تأهلت أربعة أندية مصرية إلى ربع النهائي وهي: الأهلي، بيراميدز، بجانب فرق أخرى مثل الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر.

أما في كأس الكونفدرالية الإفريقية، فتأهلت ثلاثة أندية مصرية، وهي الزمالك، النادي المصري، بجانب أندية أخرى مثل أسيك ميموزا الإيفواري، الرياضي القسنطيني الجزائري، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، واتحاد العاصمة الجزائري.

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