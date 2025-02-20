كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق ريال مدريد أمس من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على بريست بسبعة أهداف دون رد، في إطار مباريات ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (3-1)

باريس سان جيرمان ضد بريست (7-0)

بوروسيا دورتموند ضد سبورتنيج لشبونة (0-0)

ايندهوفن ضد يوفنتوس (3-1)

نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز أمس

ليفربول ضد أستون فيلا (2-2)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

شانغهاي إيست آسيا ضد يوكوهاما مارينوس (0-2)