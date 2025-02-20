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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:12 ص الخميس 20 فبراير 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، ومنها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

كما تشهد مباريات اليوم الخميس أيضاً، إقامة ثلاثة مباريات في الدوري السعودي "دوري روشن".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

روما ضد بورتو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

غلطة سراي ضد ألكمار - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

ستياوا بوخارست ضد باوك سالونيكا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

بودو جليمت ضد تفينتي - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

فيكتوريا بلزن ضد فيرينتسفاروشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

ريال سوييداد ضد ميتيلاند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

أياكس ضد أونيون سان جيلواز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

أندرلخت ضد فنربخشة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفتح ضد العروبة - 5:15 مساء - SSC

الفيحاء ضد الخليج - 5:30 مساء - SSC

الرياض ضد الرائد - 7:00 مساء - SSC

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