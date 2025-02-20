كتب - يوسف محمد:

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقما قياسيا أوروبيا جديدا رفقة الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وسجل صلاح أمس، هدف ليفربول الأول في مرمى فريق أستون فيلا، بجانب تقديمه تمريرة حاسمة لزميله تريند ألكساندر أرنولد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمس.

وبتسجيل صلاح لهدف وصناعته آخر، في مباراة أستون فيلا أمس، بات أول لاعب يتمكن من تسجيل وصناعة هدف في مباراة واحدة، خلال 10 لقاءات مختلفة في أحد الدوريات الخمس الكبرى، منذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة في موسم 2014 -2105.

وكان النجم الأرجنتيني، تمكن من التسجيل والصناعة معا، في 11 مباراة مختلفة ببطولة الدوري الإسباني، في موسم 2014-2015.

ويذكر أن النجم المصري، يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 24 هدفا، بفارق 5 أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ 19 هدفا.

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