ستوري نجوم كرة القدم.. الجزيري يحتفل.. راموس في الجيم.. الحضري وأساطير العالم

طائرة رونالدو في مانشستر تثير الجدل.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر المدافع الإسباني سيرجيو راموس، المنضم حديثًا لصفوف مونتيري المكسيكي، صورة له علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يخوض بعض التمارين في صالة الجيم.

وحرص الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، على نشر صورة لفريق ريال مدريد عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، بعد فوزهم على مانشستر سيتي معلقًا "يا لها من ليلة".

من جانبه نشر عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي انستجرام، صورة له رفقة أساطير العالم خلال المباراة التي أقيمت مع أساطير مصر.

وشارك النجم العالمي ليونيل ميسي متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر نجم برشلونة لامين يامال، عبر صفحته الشخصي على حسابه الرسمي على موقع الصور انستجرام صورة له.

كما نشر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك، صورة للتشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي يتواجد بها رفقة الثنائي حسام عبدالمجيد وزيزو.

وشارك البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، متابعيه علي حسابه الرسمي بموقع انستجرام، صورة له بالمران خلال استعدادات الفريق لمباراة القمة ضد الأهلي.