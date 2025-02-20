ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع أستون فيلا

كتب- محمد عبدالهادي

أشتعل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول إيجابيًا مع نظيره أستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل الليفر مع أستون فيلا بنتيجة 2-2، ليصل إلي النقطة 61 في الصدارة بعد خوض 26 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن آرسنال الوصيف برصيد 53 من 25 مباراة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 61 نقطة.

2- آرسنال، 53 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 44 نقطة.

5- بورنموث، 43 نقطة.

6- تشيلسي، 43 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

8- فولهام، 39 نقطة.

9- أستون فيلا، 39 نقطة.

10- برايتون، 37 نقطة.

11- برينتفورد، 34 نقطة.

12- توتنهام، 30 نقطة.

13- كريستال بالاس، 30 نقطة.

14- إيفرتون، 30 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

16- وست هام، 27 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 19 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.